Beinahe-Crash am frühen Morgen: Mopedlenker (16) muss ins Krankenhaus

Ein 16-jähriger Mopedlenker ist Donnerstagfrüh in Fohnsdorf zu Sturz gekommen. Zuvor dürfte ihn ein 19-jähriger Autofahrer beim Abbiegen übersehen haben. Eine Kollision konnten beide noch verhindern.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Rattenberg in der Gemeinde Fohnsdorf ereignet. Ein 16-jähriger Mopedlenker kam dabei zu Sturz und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr auf der L503. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war mit seinem Pkw in Richtung Fohnsdorf unterwegs.

19-Jähriger wollte links abbiegen

Im Kreuzungsbereich mit dem Farracher Weg wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei einen entgegenkommenden Mopedlenker übersehen haben. Der 16-Jährige, der ebenfalls aus dem Bezirk Murtal stammt, konnte eine direkte Kollision mit dem Pkw noch verhindern. Auch der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß vermeiden.

Mopedlenker stürzt auf Fahrbahn

Trotz des verhinderten Zusammenstoßes kam der Jugendliche mit seinem Moped zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde der 16-Jährige ins LKH Murtal am Standort Judenburg eingeliefert. Zu einer direkten Kollision zwischen dem Pkw und dem Moped kam es laut Polizei nicht.