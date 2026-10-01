Sie zögerten keine Sekunde: So wurden zwei Steirerinnen zu Lebensretterinnen

In der Steiermark werden Claudia H. und Anita S. für ihren mutigen Einsatz ausgezeichnet. Die beiden Frauen halfen bei einem Zugbrand im Bezirk Weiz und nach einer Explosion im Bezirk Voitsberg.

Am 26. Mai 2025 kollidierte in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz ein Lkw mit einer S-Bahn. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin in Brand. Zugbegleiterin Claudia H. reagierte sofort und öffnete über die Türnotentriegelung die Türen. Anschließend half sie den Insassen ins Freie. Damit war ihr Einsatz aber noch nicht vorbei: Sie vergewisserte sich danach, dass sich niemand mehr im Zug befand.

Ins Haus gelaufen

Nur wenige Monate später kam es in Rosental an der Kainach im Bezirk Voitsberg zu einem weiteren dramatischen Einsatz. Am 10. September 2025 hörte Anita S. eine Explosion in einem Wohnhaus und setzte sofort einen Notruf ab. Gemeinsam mit ihrem Mann fuhr sie zum brennenden Nachbarhaus. Anita S. lief unter Lebensgefahr ins Gebäude, suchte den 90-jährigen Bewohner und brachte ihn ins Freie. Danach half sie gemeinsam mit anderen Nachbarn auch dabei, dessen 66-jährigen Sohn vom Balkon zu retten.

„Steirische Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band“ für beide Frauen

Für ihren Einsatz werden beide Frauen nun mit der „Steirischen Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band“ geehrt. Darauf verständigte sich die Steiermärkische Landesregierung am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026. Die Auszeichnungen selbst werden zu einem späteren Zeitpunkt übergeben. Claudia H. blickt auf ihren Einsatz zurück: „Ich bin froh, dass ich damals richtig reagiert habe, und freue mich irrsinnig, dass dieser Einsatz anerkannt wird. Das ist nicht selbstverständlich. Mir war damals vor allem wichtig, dass alle Insassen sicher ins Freie kommen. Das war ein schönes Gefühl.“

Anita S.: „Habe damals nicht lange nachgedacht“

Auch Anita S. beschreibt, dass sie in diesem Moment nicht lange überlegte. „Ich habe damals nicht lange nachgedacht. Das ist eigentlich automatisch gegangen. Für mich war es selbstverständlich zu helfen. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und freue mich über diese Auszeichnung.“ Die „Steirische Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band“ gibt es seit einem Beschluss der Landesregierung vom 20. Oktober 1997. Sie kann an Menschen verliehen werden, die unter besonderem Einsatz und unter gefährlichen Umständen andere Menschen aus Lebensgefahr gerettet haben.