Schnitzel-Index 2026: Graz ist nicht mehr Schnitzelhauptstadt

Graz muss die Schnitzelkrone 2026 an Wien abgeben. Dafür dreht die steirische Landeshauptstadt bei den Bewertungen den Spieß um: Grazer Schnitzelrestaurants holen im Lieferando-Index die besten Noten.

Graz muss sich 2026 von der Schnitzelkrone verabschieden. Nachdem die steirische Landeshauptstadt den Titel zuletzt verteidigen konnte, liegt heuer Wien vorne. In Graz kommen 4,9 Schnitzelbestellungen auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Damit reicht es hinter Wien mit 7,4 und Linz mit 5,7 für Rang drei. Insgesamt wurden im untersuchten Zeitraum 15.034 Schnitzel in Graz bestellt.

Graz holt Sterne

Ganz ohne Spitzenplatz bleibt Graz aber nicht. Bei den durchschnittlichen Bewertungen der Schnitzelrestaurants dreht die Stadt den Spieß um. Mit 4,34 von 5 Sternen erreicht Graz den besten Wert der fünf untersuchten Städte. Dahinter folgen Linz mit 4,26, Wien mit 4,24, Innsbruck mit 4,18 und Salzburg mit 4,15 Sternen. Während Wien also besonders oft bestellt, kommen die Grazer Schnitzelrestaurants bei der Lieferando-Gemeinschaft besonders gut an.

Preislich vorne dabei

Auch beim Preis fällt Graz auf und zwar am unteren Ende des Städtevergleichs. Ein Schweineschnitzel kostet hier durchschnittlich 14,66 Euro. Damit ist Graz günstiger als Wien mit 15,09 Euro, Linz mit 16,31 Euro, Innsbruck mit 18,31 Euro und Salzburg mit 19,73 Euro. Über alle ausgewerteten Schnitzel hinweg stieg der Durchschnittspreis von 12,34 auf 13,09 Euro. Das entspricht einem Plus von rund sechs Prozent.

Schwein legt zu

Insgesamt wurden im aktuellen Betrachtungszeitraum 378.985 Schnitzelbestellungen erfasst. Im Vergleich zu 389.574 im Vorjahr ist das ein Rückgang von rund 2,7 Prozent. Eine Variante schwimmt allerdings gegen den Schnitzelstrom: Das Schweineschnitzel legt um 1,8 Prozent zu. Die Bestellungen stiegen von 37.900 auf 38.586. Hühner-, Puten- und Kalbsschnitzel wurden dagegen seltener bestellt.

125 Grazer Lokale

Auch beim Angebot zeigt sich, wie groß die Schnitzelauswahl in Graz ist. 125 Restaurants mit Schnitzelangebot wurden hier im Datensatz erfasst. Mehr gibt es nur in Wien mit 718 Lokalen. Linz kommt auf 87, Salzburg auf 60 und Innsbruck auf 55. Für den Schnitzel-Index wertete Lieferando Bestellungen vom 1. Jänner bis 31. August 2026 aus und verglich sie mit demselben Zeitraum des Vorjahres.