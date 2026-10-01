St. Lambrecht darf sich künftig Luftkurort nennen

St. Lambrecht im Bezirk Murau trägt künftig eine neue Bezeichnung: Die Gemeinde darf sich „Luftkurort St. Lambrecht Grebenzen“ nennen. Nun wurde auch das gesamte Gemeindegebiet zum Kurbezirk erklärt.

Die Marktgemeinde St. Lambrecht darf künftig offiziell die Bezeichnung „Luftkurort St. Lambrecht Grebenzen“ führen. Bereits im März wurde die Gemeinde nach einem umfassenden Prüfverfahren als Luftkurort anerkannt. Am heutigen Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, folgte der nächste Schritt: Die Steiermärkische Landesregierung legte das gesamte Gemeindegebiet als Kurbezirk fest. Damit erhält St. Lambrecht einen Status, für den klare gesetzliche Voraussetzungen erfüllt werden müssen.

Strenge Vorgaben

Für die Anerkennung als Luftkurort reicht schöne Landschaft allein nicht aus. Gefordert sind unter anderem ein gesundheitsförderndes Lokalklima sowie günstige klimatische Bedingungen. Auch die Luft soll möglichst rauch- und staubarm sein. Dazu kommen ausreichend Grünflächen, Wanderwege und Ausflugsmöglichkeiten. Eine möglichst geringe Lärmbelastung und kein störender starker Durchzugsverkehr spielen ebenfalls eine Rolle. Die klimatischen Voraussetzungen müssen zudem wissenschaftlich nachgewiesen und laufend beobachtet werden.

„Strenge Kriterien“

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betont, dass hinter der Auszeichnung umfangreiche Prüfungen stehen. „Die Bezeichnung Luftkurort ist weit mehr als ein schönes Prädikat. Dahinter stehen strenge Kriterien und umfassende Prüfungen. St. Lambrecht hat diese Voraussetzungen erfüllt und kann zu Recht stolz auf diese Anerkennung sein. Gesundheit entsteht nicht erst im Krankenhaus – auch unsere Umwelt, Bewegung und Erholung tragen wesentlich dazu bei, gesund zu bleiben. Ich gratuliere der Gemeinde und allen, die auf dieses Ziel hingearbeitet haben.“

Chancen für Region

Auch für den Tourismus soll der neue Status Möglichkeiten eröffnen. St. Lambrecht kann sich künftig noch stärker als Ort für Gesundheit, Erholung und Natur positionieren. Klubobmann Marco Triller sieht darin Chancen für die gesamte Region: „Die Anerkennung von St. Lambrecht als Luftkurort ist eine erfreuliche Auszeichnung für die gesamte Region. Sie bestätigt die hohe Lebens- und Erholungsqualität vor Ort und eröffnet zugleich neue Chancen für den Tourismus und die regionale Wertschöpfung. Gerade der Bezirk Murau verfügt über enormes Potenzial im Bereich Natur, Gesundheit und sanften Tourismus. Dieses Potenzial gilt es gezielt weiterzuentwickeln. Ich gratuliere der Marktgemeinde St. Lambrecht herzlich zu diesem wichtigen Schritt und allen Beteiligten, die sich für diese Anerkennung eingesetzt haben.“

Kurabgabe möglich

Mit dem Kurortstatus sind außerdem die Voraussetzungen für die Einhebung einer zweckgebundenen Kurabgabe verbunden. Das dadurch eingenommene Geld kann wiederum für den Kurort und seine Angebote eingesetzt werden. Für St. Lambrecht bedeutet die Anerkennung damit nicht nur eine neue Bezeichnung, sondern auch zusätzliche Möglichkeiten, Angebote rund um Erholung und Gesundheit weiterzuentwickeln.