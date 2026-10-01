59-Jähriger stürzt beim Schwammerlsuchen – 14 Bergretter rücken aus

Ein 59-Jähriger war am Donnerstagnachmittag in Kapfenberg auf Schwammerlsuche, als er auf einer Forststraße stürzte. 14 Bergretter rückten aus, um den verletzten Mann zu versorgen und zu retten.

Der 59-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, auf Schwammerlsuche. Gegen 16.30 Uhr befand er sich auf einer Forststraße in Kapfenberg. Dort kam der Mann zu Sturz. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, geschah der Unfall aus eigenem Verschulden.

Am Bein verletzt

Bei dem Sturz zog sich der 59-Jährige eine Verletzung am Bein zu. Wie schwer diese war, stand zunächst nicht fest. Die Polizei spricht von Verletzungen unbestimmten Grades. Für den Mann war ein selbstständiges Weiterkommen nach dem Unfall nicht möglich. Daraufhin rückten die Bergrettungsortsstellen Kapfenberg und Bruck an der Mur aus. Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet dazu: „Insgesamt 14 Kräfte der Bergrettungsortsstellen Kapfenberg und Bruck an der Mur standen im Einsatz, um den Mann erst zu versorgen und zu retten.“

Ins Spital gebracht

Nach der Rettung übernahm das Rote Kreuz den verletzten 59-Jährigen. Er wurde anschließend ins LKH Hochsteiermark gebracht. Dort wurde er am Standort Leoben weiter medizinisch versorgt.