Nach tödlichem Unfall in Feldbach: Schule trauert um 13-Jährige

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Feldbach herrscht große Trauer. Das BRG BORG Feldbach nimmt mit bewegenden Worten Abschied von der 13-Jährigen, die bei der Kollision eines Motorfahrrads mit einem Lkw ums Leben kam.

Das BRG BORG Feldbach trauert um die 13-Jährige, die bei einem Verkehrsunfall in Feldbach ums Leben kam.

Das BRG BORG Feldbach trauert um die 13-Jährige, die bei einem Verkehrsunfall in Feldbach ums Leben kam.

Ein kurzer Satz bringt die Trauer zum Ausdruck: „Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren deines Lebens bleiben unvergessen.“ Mit diesen Worten erinnert das BRG BORG Feldbach an die 13-Jährige. Nach dem tödlichen Unfall bleibt an der Schule vor allem die Erinnerung an ein junges Leben, das viel zu früh endete.

Tragischer Unfall in Feldbach

Der tragische Unfall hatte sich am Mittwochnachmittag, 30. September 2026, auf der Europastraße in Feldbach ereignet. Gegen 15.40 Uhr fuhr die 15-jährige Schwester der Verstorbenen mit einem Motorfahrrad in Richtung Mühldorf. Die 13-Jährige saß am Sozius. Zur selben Zeit wollte ein 61-jähriger Lkw-Lenker, der in Richtung Feldbach unterwegs war, nach links in die Flurgasse abbiegen.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Vor dem Motorfahrrad fuhr zunächst ein Pkw. Weil der Lkw-Lenker Nachrang hatte, hielt er laut Polizei an und ließ das Auto passieren. Danach bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorfahrrad der beiden Schwestern. Die Landespolizeidirektion Steiermark teilte dazu mit: „Vermutlich dürfte der Lkw-Lenker das Motorfahrrad übersehen haben.“

Jede Hilfe kam zu spät

Durch die Kollision kamen beide Mädchen zu Sturz. Die 13-Jährige wurde dabei unter den Lkw geschleudert. Rotes Kreuz, Notarzt, First Responder und die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 waren im Einsatz. Trotz aller Rettungsversuche konnte das Mädchen nicht mehr gerettet werden. Ihre 15-jährige Schwester wurde leicht verletzt und in das LKH Feldbach gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.