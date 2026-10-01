Fußgängerin auf Schutzweg erfasst – in Tiefschlaf versetzt

In Liezen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine 56-jährige Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg von einem Wagen erfasst und schwer verletzt.

Am Donnerstagnachmittag, dem 1. Oktober 2026, kam es in Liezen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Döllacher Straße mit der Bahnhofstraße. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war mit seinem Pkw auf der Döllacher Straße in Richtung Süden unterwegs. Zur selben Zeit überquerte eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen den Schutzweg im Kreuzungsbereich. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen.

Sonne habe geblendet

Gegenüber der Polizei schilderte der 25-Jährige, warum er die Frau nicht rechtzeitig bemerkt habe. „Der 25-Jährige gab an, dass er die Fußgängerin aufgrund der blendenden Sonne nicht gesehen habe und deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.“ Nach dem Unfall wurde die schwer verletzte 56-Jährige vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht. Dort musste sie weiter medizinisch versorgt werden. „Die 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht, wo sie in einen Tiefschlaf versetzt wurde“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.