Viel Sonne und bis zu 22 Grad: So wird der Freitag in der Steiermark

Der Freitag, 2. Oktober, bringt der Steiermark weiterhin ruhiges Herbstwetter. In einigen Regionen startet der Tag zwar noch mit Frühnebelfeldern, diese lösen sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber bereits früh auf. Danach setzt sich verbreitet die Sonne durch. Lediglich dünne Schleierwolken ziehen über den Himmel und trüben den freundlichen Wettercharakter kaum. Etwas mehr Wolken sind im Tagesverlauf in der westlichen Obersteiermark möglich. Auch dort bleibt es allerdings trocken. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen in der Steiermark milde 19 bis 22 Grad.