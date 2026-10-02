Feuerwehren trauern um Kameraden: „Ecki“ war jahrzehntelang im Einsatz

Große Trauer herrscht bei den Feuerwehren Weng und Admont. Die Kameraden nehmen Abschied von Ehrenhauptlöschmeister (EHLM) Eckhart Erlinger, der über viele Jahre hinweg im Feuerwehrdienst tätig war. Auch bei der Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont hinterlässt sein Tod eine große Lücke. Erlinger war dort jahrzehntelang als Funker und Disponent der Rettungsabteilung tätig.

„Danke für deinen jahrelangen Dienst“

Die Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont verabschiedete sich mit emotionalen Worten von ihrem langjährigen Kameraden. „Ecki war jahrzehntelang auch in unserer Feuerwehr als Funker und Disponent der Rettungsabteilung tätig.“ Dabei würdigten die Kameraden nicht nur seinen langjährigen Einsatz, sondern auch die Verbundenheit innerhalb der Feuerwehr: „Lieber Ecki, danke für deinen jahrelangen Dienst und deine gelebte Kameradschaft!“ Zum Abschied richtete die Feuerwehr Admont ein letztes „Gut Heil“ an ihren Kameraden und verabschiedete sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden.“

Feuerwehr Weng nimmt Abschied

Auch die Freiwillige Feuerwehr Weng veröffentlichte eine Trauerbekundung für ihren Kameraden. Dort wird Erlinger als jemand beschrieben, der den Feuerwehrkameraden durch seine Kameradschaft, seinen Einsatz und seine besondere Art in Erinnerung bleiben werde. „Danke für alles, lieber Ecki.“ Das Mitgefühl der Feuerwehr gilt insbesondere seiner Familie und allen Angehörigen. Auch die Kameraden aus Weng verabschiedeten sich mit einem letzten „Gut Heil“ von ihrem langjährigen Mitglied.