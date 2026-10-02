E-Scooter 74 km/h unterwegs: „Habe versucht, mit Schuh zu bremsen“

Ein 18-Jähriger wollte sich am Donnerstagvormittag in Rosental an der Kainach (Steiermark) einer Polizeikontrolle entziehen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Beamten.

Gegen 10.45 Uhr war der 18-jährige Voitsberger mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg entlang der B70 unterwegs. Als ein Polizist ihm ein Anhaltezeichen gab, stoppte der junge Mann jedoch nicht. Stattdessen soll er mit unverändert hoher Geschwindigkeit auf den Beamten zugefahren sein. Der Polizist konnte dem E-Scooter nicht mehr ausweichen.

Beide stürzen zu Boden

Bei der Kollision blieb der E-Scooter am Oberkörper des Beamten hängen. In weiterer Folge kamen sowohl der Polizist als auch der 18-Jährige zu Sturz. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei überprüfte anschließend den E-Scooter genauer. Dabei zeigte sich, dass das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 74 km/h erreichen konnte.

Bremsen funktionierten nicht

Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass die Bremsen des E-Scooters nicht mehr funktionierten. Der 18-Jährige gab laut Polizei an, deshalb versucht zu haben, das Fahrzeug mit seinem Schuh abzubremsen.