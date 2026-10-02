Auto stürzt 200 Meter ab: Zwei Verletzte nach Unfall in der Steiermark

In der Nacht auf Freitag kam ein Wagen in Mitterberg-Sankt Martin (Steiermark) von einer Forststraße ab. Der Wagen stürzte rund 150 bis 200 Meter in ein steiles Waldgebiet. Zwei Männer wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach Mitternacht im Ortsteil Prenten. Ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war mit seinem Auto gemeinsam mit einem 30-jährigen Beifahrer auf einer Forststraße unterwegs. Der Lenker fuhr rückwärts bergab. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und stürzte anschließend rund 150 bis 200 Meter durch das steile, felsige Waldgelände.

Beifahrer löste Rettung aus

Durch den Absturz wurde der 30-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Trotz seiner leichten Verletzungen gelang es ihm, die Rettungskette in Gang zu setzen. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Für die Bergung des 31-Jährigen rückten elf Kräfte der Bergrettung Gröbming aus. Auch der Rettungshubschrauber C 14 wurde alarmiert. Der Verletzte konnte schließlich mittels Tau aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen und anschließend ins UKH Salzburg geflogen werden. Der Beifahrer wurde ebenfalls medizinisch versorgt und erlitt leichte Verletzungen.