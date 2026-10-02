Polizei warnt: Neue Telefontricks zielen auf Steirer ab

Das Landeskriminalamt Steiermark registriert wieder vermehrt Betrugsversuche per Telefon. Besonders ältere Personen werden mit diversen Geschichten unter Druck gesetzt und zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen gebracht.

Aktuell gibt es wieder mehr Betrugsversuche in der Steiermark. Betrüger geben sich als Polizisten, Ärzte oder Angehörige aus. Die Polizei gibt Präventionstipps.

Aktuell gibt es wieder mehr Betrugsversuche in der Steiermark. Betrüger geben sich als Polizisten, Ärzte oder Angehörige aus. Die Polizei gibt Präventionstipps.

Die Betrüger greifen dabei zu unterschiedlichen Methoden. Eine Variante sind Anrufe von Personen, die sich als Polizisten ausgeben. Sie behaupten etwa, dass es in der Umgebung einen Einbruch oder Raub gegeben habe. Bei festgenommenen Verdächtigen sei ein Zettel mit dem Namen des Opfers gefunden worden, zudem seien weitere Täter noch auf der Flucht. Mit solchen erfundenen Geschichten versuchen die Anrufer, ihre Opfer zu verunsichern und zur Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Schockanrufe und falsche Ärzte

Auch der sogenannte Kautionstrick kommt zum Einsatz. Dabei wird den Betroffenen etwa erzählt, ein Angehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht. Nur gegen die Zahlung einer Kaution könne eine Verhaftung verhindert werden. Bei einer weiteren Variante geben sich die Täter als Ärzte aus. Sie behaupten, ein naher Angehöriger benötige dringend eine Behandlung und dafür müsse Geld bezahlt werden.

Abholer kommen persönlich

Allen Varianten ist laut Landeskriminalamt gemeinsam, dass die Beute nicht einfach überwiesen werden soll. Reagiert das Opfer auf die Forderungen, schicken die Betrüger häufig einen Abholer direkt zur Wohnadresse. Die Polizei warnt daher davor, am Telefon Angaben über das eigene Vermögen zu machen oder Geld und Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben.

Polizei fordert kein Geld

Die Kriminalprävention erinnert daran, dass die Polizei nicht telefonisch zur Herausgabe von Geld auffordert oder sich nach dem Vermögen von Personen erkundigt. Auch eine Sicherstellung von Bargeld oder Wertgegenständen wird nicht auf diese Weise angekündigt. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte keine persönlichen Informationen preisgeben, kein Geld übergeben und im Zweifel selbst die Polizei über den offiziellen Notruf 133 kontaktieren.