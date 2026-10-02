Neue Polizeiinspektion in Trieben feierlich eröffnet

In Trieben im Bezirk Liezen wurde am Freitag, 2. Oktober, die neue Polizeiinspektion eröffnet. Der moderne Standort an der Schoberpaß Bundesstraße soll Polizei und Bevölkerung bessere Bedingungen bieten.

Für die Polizei in Trieben beginnt ein neues Kapitel. Am Freitag, 2. Oktober 2026, wurde die neu errichtete Polizeiinspektion im Rahmen eines Festaktes feierlich eröffnet. Unter den Gästen waren Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektor Gerald Ortner sowie zahlreiche weitere Ehrengäste. Der neue Standort befindet sich an der Schoberpaß Bundesstraße.

Moderne Räume

Mit dem Neubau stehen den Polizistinnen und Polizisten moderne Räumlichkeiten für ihren täglichen Dienst zur Verfügung. Das Gebäude soll dabei auch die organisatorischen Abläufe unterstützen. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Polizeiinspektion für die Bevölkerung gut zugänglich ist. Der neue Standort ist barrierefrei und dient als zentrale Anlaufstelle.

„Wesentliche Voraussetzung“

Innenminister Gerhard Karner verwies bei der Eröffnung auf die Bedeutung moderner Dienststellen für die Polizeiarbeit. Dabei gehe es neben Ausstattung und Ausrüstung auch um geeignete Gebäude. Karner sagte: „Die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten orientiert sich am Bedarf der Menschen an Sicherheit. Moderne Ausstattung und Ausrüstung, aber auch moderne Dienststellen sind dafür eine wesentliche Voraussetzung. In den vergangenen 5 Jahren wurden alleine in der Steiermark 20 Dienststellen neu gebaut, bzw. generalsaniert.“

©LPD Steiermark/Martinelli | Der neue Standort an der Schoberpaß Bundesstraße bietet moderne und barrierefreie Räumlichkeiten.

Erinnerung an Kommandanten

Landespolizeidirektor Gerald Ortner erinnerte bei der Eröffnung auch an den verstorbenen ehemaligen Dienststellenkommandanten. Dessen Einsatz habe wesentlich zum Zustandekommen der neuen Polizeiinspektion beigetragen. Ortner sagte: „Ein besonderer Gedanke gilt an diesem Tag unserem verstorbenen ehemaligen Dienststellenkommandanten, dessen persönliche Initiative und unermüdlicher Einsatz maßgeblich für das Zustandekommen dieser neuen Polizeiinspektion waren.“

Neues Kapitel

Für die Beamtinnen und Beamten ist der Neubau nun ihre neue Dienststelle. Ortner betonte dazu: „Mit dem heutigen Tag beginnt nun ein neues Kapitel für die Polizeiinspektion Trieben. Eine moderne Polizei braucht neben engagierten Beamtinnen und Beamten auch eine zeitgemäße Infrastruktur.“ Die Kolleginnen und Kollegen würden rund um die Uhr arbeiten und hätten sich diese neue „dienstliche Heimat“ verdient, so Ortner. Die Investitionen sollen laut Landespolizeidirektor die Qualität der Polizeiarbeit in der Region langfristig sichern.