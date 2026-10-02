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Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Schladming bei einem Einsatz.
Der Hoftraktor kippte in der Oberen Klaus um und klemmte den Fahrer im Fußbereich ein.
Schladming
02/10/2026
Bein eingeklemmt

Hoftraktor kippt um und begräbt Fahrer teilweise unter sich

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Schladming am Freitag: In der Oberen Klaus war ein Hoftraktor umgekippt. Der Fahrer wurde dabei im Fußbereich eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, rückte die Freiwillige Feuerwehr Schladming zu einer Personenrettung in die Obere Klaus aus. Dort war ein Hoftraktor umgekippt und hatte den Fahrer im Bereich der Füße eingeklemmt. Während das Notarztteam den Mann versorgte, machte sich die Feuerwehr an die Rettung. Mit zwei Hebekissen und einem Spreizer hoben die Einsatzkräfte den Traktor Stück für Stück an. Mehrmals schoben sie Holz unter das Fahrzeug, bis genügend Platz geschaffen war. Danach konnte der Fahrer herausgezogen werden.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Schladming bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Schladming |
Mit Hebekissen, Spreizer und untergelegtem Holz befreite die Feuerwehr den eingeklemmten Fahrer.
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