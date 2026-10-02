Koralmbahn: Klimatickets sollen künftig für die ganze Fahrt reichen

Wer ein Klimaticket für die Steiermark und Kärnten besitzt, braucht für die Fahrt durch den Koralmtunnel derzeit trotzdem ein zusätzliches Ticket. Nun fordern alle Bundesländer eine Änderung.

Ein Klimaticket für die Steiermark und eines für Kärnten reichen derzeit nicht aus, um ohne weiteres Ticket durch den Koralmtunnel zu fahren. Grund dafür ist das sogenannte Stückelungsverbot bei den ÖBB-Tarifen. Genau diese Bestimmung war am Freitag, dem 2. Oktober, Thema bei der Landesverkehrsreferentenkonferenz in Bregenz. Eingebracht wurde der Antrag von der Steiermark und Kärnten.

Länder ziehen mit

Die Forderung nach einer Aufhebung des Stückelungsverbots bekommt nun Unterstützung aus allen Bundesländern. Damit soll verhindert werden, dass Fahrgäste trotz vorhandener Klimatickets für beide Bundesländer noch ein drittes Ticket für die Fahrt durch den Koralmtunnel lösen müssen. Die Entscheidung bei der Konferenz erhöht damit den Druck auf den Bund.

„Bund am Zug“

Die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) begrüßt die gemeinsame Forderung der Länder. „Es ist erfreulich, dass die vom Land Steiermark schon mehrfach geforderte Aufhebung dieser nicht nachvollziehbaren Tarifbestimmung nun von allen Bundesländern mitgetragen wird. Nun ist der Bund am Zug. Mehrkosten für die Bundesländer Steiermark und Kärnten dürfen jedoch nicht entstehen. Mit der Beschlussfassung wurde eine starke, gemeinsame Achse über die Pack geschmiedet“, sagt Holzer.

©PB Holzer Verkehrslandesrätin Claudia Holzer und Landesbaudirektor Andreas Tropper bei der Landesverkehrsreferentenkonferenz in Bregenz.

Kosten als Bedingung

Für die Steiermark ist damit aber auch eine klare Bedingung verbunden: Durch eine mögliche Änderung sollen für die Bundesländer Steiermark und Kärnten keine zusätzlichen Kosten entstehen. Wie es mit der Tarifbestimmung weitergeht, liegt nun beim Bund.