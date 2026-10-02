Viel Sonne und bis zu 24 Grad: So wird der Samstag in der Steiermark

Das freundliche Herbstwetter setzt sich in der Steiermark auch am Samstag fort. In den Morgenstunden können sich regional noch Nebelfelder halten, diese lösen sich laut den Meteorologen der Geosphere Austria aber im Laufe des Vormittags rasch auf. Danach dürfen sich die Steirer auf einiges an Sonnenschein freuen. Meist ziehen lediglich wenige dünne, hohe Wolken über den Himmel, teilweise bleibt es sogar völlig wolkenlos. Auch der Wind spielt kaum eine Rolle und weht nur schwach. Dazu wird es für Anfang Oktober noch einmal mild: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad.