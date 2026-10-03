Motorrad landet in Feld: Zwei Verletzte nach Unfall

Am Freitagabend kam ein Motorrad in Spielberg (Steiermark) von der Straße ab und landete in einem angrenzenden Feld. Lenker und Beifahrerin wurden verletzt.

Am Freitag, dem 2. Oktober, ist es in Spielberg zu einem Motorradunfall gekommen. Gegen 18 Uhr kam ein Motorrad aus bislang nicht näher bekannten Gründen von der Straße ab und kam anschließend in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Zwei Personen ins Krankenhaus gebracht

Nach dem Unfall rückten das Rote Kreuz, die Polizei und die Feuerwehr Spielberg zur Unfallstelle aus. Zwei Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes waren vor Ort und übernahmen die Versorgung der Verletzten. Anschließend wurden sowohl der Lenker als auch seine Beifahrerin zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Spielberg stand mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die Feuerwehrleute unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle und führten die notwendigen Aufräumarbeiten durch.