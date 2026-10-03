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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach
Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte.
Mountainbikerin stürzt am Diemlachkogel. Mehrere Einsatzkräfte rücken aus.
Diemlach
03/10/2026
Menschenrettung

Einsatz am Freitagabend: Mountainbikerin am Diemlachkogel verletzt

Am Freitagabend stürzte eine Mountainbikerin am Diemlachkogel in der Steiermark. Mehrere Einsatzorganisationen rückten zur Menschenrettung aus.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, ist es am Diemlachkogel zu einem Fahrradunfall gekommen. Eine Mountainbikerin stürzte und benötigte medizinische Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach wurde gegen 19.14 Uhr gemeinsam mit der Bergrettung, der Alpinpolizei und dem Roten Kreuz alarmiert.

Verletzte vor Ort versorgt

Die Einsatzkräfte versorgten die verunglückte Mountainbikerin zunächst direkt vor Ort. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach war mit einem Kleinlöschfahrzeug und acht Einsatzkräften vor Ort. Weitere acht Feuerwehrleute standen während des Einsatzes im Rüsthaus in Bereitschaft. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Einsatzkräfte rückten anschließend wieder ins Rüsthaus ein.

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