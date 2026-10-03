Tragischer Vorfall in der Steiermark: Landwirt (58) tot aufgefunden

Ein 58-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Weiz wurde am Freitagabend leblos unter seinem Traktor gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche kam jede Hilfe zu spät.

In Sinabelkirchen im Bezirk Weiz ist es am Freitag, dem 2. Oktober 2026, zu einem tödlichen Zwischenfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten gekommen. Gegen 22 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann leblos unter seinem Traktor entdeckt. Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Auch ein Notarzt wurde zum Einsatzort gerufen. Für den 58-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Als mögliche Todesursache wird ein medizinischer Notfall vermutet. Die näheren Umstände des Vorfalls werden noch geklärt.