Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: OeRK/ Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungssanitäter und einen Traktor.
Ein 58-Jähriger wurde im steirischen Bezirk Weiz tot unter einem Traktor gefunden.
Sinabelkirchen
03/10/2026
Unter Traktor

Tragischer Vorfall in der Steiermark: Landwirt (58) tot aufgefunden

Ein 58-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Weiz wurde am Freitagabend leblos unter seinem Traktor gefunden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche kam jede Hilfe zu spät.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Sinabelkirchen im Bezirk Weiz ist es am Freitag, dem 2. Oktober 2026, zu einem tödlichen Zwischenfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten gekommen. Gegen 22 Uhr wurde ein 58-jähriger Mann leblos unter seinem Traktor entdeckt. Ersthelfer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Auch ein Notarzt wurde zum Einsatzort gerufen. Für den 58-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Als mögliche Todesursache wird ein medizinischer Notfall vermutet. Die näheren Umstände des Vorfalls werden noch geklärt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at