Steirer beim Dachstein verunfallt: Hund hielt die ganze Nacht Wache und wärmte ihn

Ein 21-jähriger Steirer stürzte beim Aufstieg zum Dachsteingletscher rund 20 Meter ab. Schwer verletzt musste er die Nacht im Gelände verbringen, sein Hund blieb bei ihm.

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, beim Aufstieg zum Dachsteingletscher verunfallt. Der junge Mann war zu Fuß von Obertraun aus unterwegs. Nachdem seine Lebensgefährtin keinen Kontakt mehr zu ihm herstellen konnte, meldete sie ihn am frühen Freitagmorgen als vermisst. Eine umfangreiche Suchaktion wurde daraufhin gestartet.

Fotos führten Einsatzkräfte zum Unfallort

Für die Suche standen unter anderem die Bergrettung Obertraun, Beamte der Alpinen Einsatzgruppen Gmunden und Liezen sowie der Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ im Einsatz. Auch das Fahrzeug des 21-Jährigen wurde in Obertraun gefunden. Anhand von Fotos, die der Steirer zuletzt übermittelt hatte, konnten die ortskundigen Einsatzkräfte den möglichen Aufenthaltsbereich eingrenzen. Die Suche konzentrierte sich schließlich auf das Gebiet rund um den „Großen Roten Graben“.

©LPD OÖ Großeinsatz beim Dachstein.

20 Meter in die Tiefe gestürzt

Bereits nach kurzer Zeit wurde der 21-Jährige schwer verletzt im Gelände entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte er am östlichen Rand des Grabens rund 20 Meter abgestürzt sein. Dabei prallte er gegen Felsblöcke. Besonders bewegend: Der Hund des Steirers war die ganze Nacht bei ihm geblieben. Der Labrador wich seinem Besitzer nicht von der Seite und spendete ihm in der kalten Nacht offenbar auch Wärme. Die Bergretter konnten den Hund schließlich beruhigen und nahmen ihn mit ins Tal.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Die Bergrettung übernahm zunächst die medizinische Versorgung des Verletzten. Anschließend wurde der 21-Jährige mit dem Notarzthubschrauber per Tau aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen. Der Schwerverletzte wurde danach zur weiteren Behandlung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.