Heute Abend: Diese Museen öffnen in der Steiermark bis Mitternacht

Heute Abend wird in der Steiermark wieder bis Mitternacht Kultur entdeckt. Zahlreiche Museen und Kulturinstitutionen laden bei der „Langen Nacht der Museen“ zu besonderen Programmpunkten ein.

Am Samstag, dem 3. Oktober 2026, findet wieder die „ORF-Lange Nacht der Museen“ statt. Von 18 bis 24 Uhr können Besucher mit einem Ticket zahlreiche teilnehmende Museen und Kulturinstitutionen besuchen. Auch in der Steiermark gibt es ein umfangreiches Programm. In Graz sind unter anderem das Graz Museum, das Graz Museum Schlossberg, das Kunsthaus Graz, die Neue Galerie, das Naturkundemuseum, das Landeszeughaus, Schloss Eggenberg und das Museum der Wahrnehmung MUWA dabei. Auch mehrere Einrichtungen der Universität Graz öffnen ihre Türen.

Von Graz bis in die Regionen

Auch außerhalb der Landeshauptstadt beteiligen sich zahlreiche Häuser an der Langen Nacht. Auf dem Programm stehen unter anderem das Steirische Glaskunstzentrum und Glasmuseum in Bärnbach, das Bergbaumuseum Ratten, das Museum Pfeilburg in Fürstenfeld, die Feistritztalbahn, das Puch Museum Judenburg und das Schaubergwerk Museum Oberzeiring. Ebenfalls dabei sind etwa die Zotter Schoko Erlebniswelt, Schloss Trautenfels, das Heeresgeschichtliche Museum beziehungsweise Militärluftfahrtmuseum in Zeltweg und das Museum Sensenwerk Deutschfeistritz. Das Programm erstreckt sich damit über zahlreiche Regionen der Steiermark.

Treffpunkt am Lendplatz

Wer die Lange Nacht in Graz startet, findet am Lendplatz den zentralen „Treffpunkt Museum“. Dort werden am Veranstaltungstag ab 10 Uhr Tickets und Informationsbroschüren ausgegeben. Von dort starten auch die Shuttlebusse zu den teilnehmenden Museen. Je nach Linie fahren die Busse in Intervallen von zehn bis 25 Minuten. Zusätzlich gibt es eine Fußroute, über die mehrere Museen in der Grazer Innenstadt erreichbar sind.

Das kosten die Tickets

Das reguläre „Lange Nacht“-Ticket kostet 19 Euro, ermäßigte Tickets gibt es um 16 Euro. Für die teilnehmenden Museen außerhalb von Graz wird ein regionales Ticket um sieben Euro angeboten. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Das reguläre und das ermäßigte Ticket gelten am 3. Oktober von 18 bis 24 Uhr als Eintrittskarte für alle teilnehmenden Museen. In Graz können diese beiden Tickets zusätzlich für die „Lange Nacht“-Shuttlebusse genutzt werden. Das regionale Ticket gilt ausschließlich bei den teilnehmenden Museen außerhalb der Landeshauptstadt.

Auch für Kinder gibt es Programm

Mehr als 250 Museen in ganz Österreich bieten bei der Langen Nacht spezielle Angebote für Kinder. Auch in der Steiermark gibt es mehrere Häuser mit kindgerechten Programmpunkten. Ein Kinderpass liegt in den teilnehmenden Museen auf. Das vollständige Programm mit allen teilnehmenden Museen, Veranstaltungen und jeweiligen Beginnzeiten ist online abrufbar