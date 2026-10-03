Zweimal „Ja“ und einmal Babyglück: Das tut sich bei steirischen Politikern

Politisch mögen sie in unterschiedlichen Parteien zu Hause sein, privat gab es für Max Lercher und Alexis Pascuttini zuletzt denselben Grund zum Feiern: Beide steirischen Politiker haben geheiratet. Besonders überraschend verlief die Hochzeit von SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher. Eigentlich waren rund 100 Gäste Ende September an den Ödensee gekommen, um mit dem Politiker seinen 40. Geburtstag zu feiern. Doch aus der Geburtstagsfeier wurde plötzlich eine Hochzeit.

Selbst die Eltern wussten nichts

Lercher und seine langjährige Partnerin Michaela Grubesa gaben sich bei der Kohlröserlhütte am Ödensee das Ja-Wort. Die Überraschung war offenbar bis zuletzt gelungen: Laut Medienberichten sollen nicht einmal die Eltern des Brautpaares vorab von den Hochzeitsplänen gewusst haben. Einen kleinen Hinweis hatte Lercher allerdings bereits am Vorabend geliefert. Bei einer Feier anlässlich seines 40. Geburtstags sprach er kurz von seiner „Frau“, ehe er sich auf „Freundin“ korrigierte. Einen Tag später war aus der Freundin tatsächlich seine Ehefrau geworden.

Auch Alexis Pascuttini hat geheiratet

Doch Lercher ist nicht der einzige steirische Politiker mit frischem Ehering. Auch der Grazer NEOS-Gemeinderat Alexis Pascuttini hat seiner Partnerin Nina, vormals Wiesmüller, das Ja-Wort gegeben. Das Paar entschied sich dabei für einen Ort mit persönlicher Bedeutung: Im engsten Kreis wurde am Grazer Fürstenstand geheiratet. Danach ging es für die frisch Vermählten in die Flitterwochen. Und bei Familie Pascuttini steht bereits das nächste freudige Ereignis bevor: Nina Pascuttini erwartet ein Baby. Nach der Rückkehr aus den Flitterwochen wollen sich die beiden daher den Vorbereitungen auf ihren Nachwuchs widmen.