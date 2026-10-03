275.000 Gäste beim Aufsteirern: 10.000 kamen allein aus Kärnten

Das Aufsteirern hat Graz heuer tatsächlich einen neuen Besucherrekord beschert. Eine Auswertung anonymisierter Handydaten zeigt jetzt, wer tatsächlich mitgefeiert hat und dabei gibt es einige Überraschungen.

Dirndl, Lederhose und steirische Volkskultur lockten im September wieder Tausende Menschen in die Grazer Innenstadt, 5 Minuten hat berichtet: Bildergalerie: 250.000 feiern in Graz beim Jubiläums-Aufsteirern. Doch wer kommt eigentlich zum Aufsteirern? Genau darauf gibt es nun ziemlich konkrete Antworten. Das Aufsteirern 2026 brachte es an zwei Tagen auf insgesamt 275.000 Besucherinnen und Besucher, ein neuer Rekord. Mittels anonymisierter Handydaten wurde anschließend genauer analysiert, wer das Fest besuchte, woher die Menschen kamen und wie lange sie in der Innenstadt blieben.

Jeder Dritte war zwischen 18 und 29 Jahre alt

Eine Zahl sticht besonders hervor: Das Aufsteirern zieht keineswegs nur ein älteres Publikum an. Das Durchschnittsalter lag bei 41 Jahren, rund die Hälfte der Besucher war jünger als 40. Besonders stark vertreten waren junge Erwachsene. Am Samstag gehörten 34 Prozent der Gäste zur Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, am Sonntag waren es 33 Prozent. Insgesamt waren am Samstag 48 Prozent und am Sonntag sogar 50,3 Prozent der Besucher unter 40 Jahre alt.

Rund 10.000 Kärntner feierten in Graz

Und das Aufsteirern lockte längst nicht nur Steirer nach Graz. Unter den österreichischen Gästen von außerhalb der Steiermark bildeten die Kärntner die größte Gruppe. Am Samstag kamen 3,8 Prozent der Besucher aus Kärnten, am Sonntag waren es drei Prozent. Hochgerechnet auf die Gesamtbesucherzahl waren damit rund 10.000 Kärntnerinnen und Kärntner beim Aufsteirern dabei. Eine Rolle dürfte dabei auch die neue Koralmbahn gespielt haben. Aufsteirern-Organisator Markus Lientscher berichtete in einem Bericht der Kleinen Zeitung, mit zahlreichen Gästen gesprochen zu haben, die mit dem Zug nach Graz gekommen waren.

Gäste blieben mehr als fünf Stunden

Wer zum Aufsteirern kam, schaute offenbar auch nicht nur kurz vorbei. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag am Samstag bei fünf Stunden und 20 Minuten, am Sonntag bei fünf Stunden und zehn Minuten. Die meisten Menschen waren am Samstag zwischen 19 und 20 Uhr unterwegs. Am Sonntag wurde der höchste Andrang bereits zwischen 15 und 16 Uhr verzeichnet.

Auch viele Gäste aus dem Ausland

Bemerkenswert ist außerdem der internationale Anteil. Am Samstag kamen acht Prozent der Gäste aus dem Ausland, am Sonntag sieben Prozent. Laut Organisator Lientscher stammte der größte Teil davon aus Deutschland.