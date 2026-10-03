Neuer Laden eröffnet in Leibnitz: Hier bekommt Kleidung eine zweite Chance

In Leibnitz gibt es eine neue Adresse für alle, die Kleidung lieber ein zweites Leben schenken: Elisabeth Mayer hat mit dem „Kleiderkarussell“ ihr eigenes Geschäft eröffnet. Freitag und Samstag wurde feierlich eröffnet.

Ein neues Geschäft bereichert seit Freitag die Leibnitzer Innenstadt. In der Marburger Straße 24 hat Elisabeth Mayer ihr „Kleiderkarussell“ eröffnet. Statt neuer Massenware stehen hier Second-Hand-Kleidung und Wiederverwendung im Mittelpunkt. Hinter der Neueröffnung steckt aber nicht nur die Idee, gut erhaltene Stücke weiterzugeben. Mayer möchte mit ihrem Laden auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten und Kleidung, die andernorts vielleicht im Schrank liegen bleiben würde, wieder in Umlauf bringen.

Kleidung bekommt eine zweite Chance

Wer selbst gut erhaltene Stücke loswerden möchte, kann ebenfalls beim „Kleiderkarussell“ anfragen. Die angebotene Ware wird zunächst durchgesehen. Entscheidet sich die Betreiberin für die Übernahme, erfolgt diese über einen direkten Ankauf. Damit unterscheidet sich das Konzept etwa von Modellen, bei denen Kleidung lediglich in Kommission genommen und erst nach einem erfolgreichen Verkauf abgerechnet wird. Die ersten Kundinnen und Kunden konnten sich bereits am Freitag einen Eindruck vom neuen Geschäft verschaffen. Am heutigen Samstag ging es dann weiter, auch Bürgermeister Daniel Kos war bei der Eröffnung dabei. Für Mayer ist die Geschäftseröffnung ein besonderer Moment. Hinter ihr liegen nach eigenen Angaben viel Arbeit, Vorbereitung und Herzblut. Nun können sich die Leibnitzer selbst ein Bild davon machen, was sich im neuen „Kleiderkarussell“ alles dreht.