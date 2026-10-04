24 Grad im Oktober: Steiermark erlebt einen ungewöhnlich milden Sonntag

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark noch einmal von seiner freundlichen Seite: Nach etwas Frühnebel setzt sich rasch die Sonne durch. Am Nachmittag klettern die Temperaturen auf ungewöhnlich milde 20 bis 24 Grad.

Der Sonntag bringt der Steiermark noch einmal viel Sonne und beinahe spätsommerliche Temperaturen.

Der Sonntag bringt der Steiermark noch einmal viel Sonne und beinahe spätsommerliche Temperaturen.

Der Sonntag bringt der Steiermark noch einmal viel Sonne und beinahe spätsommerliche Temperaturen. In einigen Tälern startet der Tag zunächst mit Frühnebel. Dieser soll sich aber rasch auflösen. Danach scheint über weite Strecken die Sonne.

Bis zu 24 Grad am Nachmittag

Besonders auffällig sind die Temperaturen: Am Nachmittag werden 20 bis 24 Grad erreicht. Damit wird es für Anfang Oktober ausgesprochen mild. Ganz wolkenlos bleibt der Himmel im Tagesverlauf allerdings nicht überall. Über den Bergen der Obersteiermark können sich am Nachmittag einige kleinere Quellwolken bilden. Zusätzlich ziehen aus Nordwesten hohe Wolkenfelder auf. Trotz der Wolken bleibt der freundliche Eindruck erhalten. Größere Wetterstörungen sind laut aktueller Prognose nicht in Sicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.10.2026 um 05:55 Uhr aktualisiert