Dachstuhl in Gamlitz in Vollbrand: Drei Feuerwehren kämpfen gegen Flammen

Flammen schlugen am Samstagabend aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Gamlitz. Drei Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz aus. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Gebäude.

Ein brennendes Einfamilienhaus hat am Samstagabend die Einsatzkräfte in Gamlitz im Bezirk Leibnitz auf Trab gehalten. Gegen 21 Uhr wurden Feuerwehr, Rettung und Polizei alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits massiv ausgebreitet: Der Dachstuhl des Hauses stand in Vollbrand.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren Gamlitz, Ehrenhausen und Spielfeld rückten an und nahmen die Löscharbeiten auf. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Auch das Rote Kreuz war vorsorglich vor Ort. Die Rettungskräfte mussten glücklicherweise nicht tätig werden: Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude. Verletzt wurde niemand. Nach den Löscharbeiten war der Einsatz für die Feuerwehr noch nicht vollständig beendet. Um auf ein mögliches Wiederaufflammen reagieren zu können, wurde eine Brandwache eingerichtet.