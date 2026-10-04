Neueröffnung in Gleisdorf: Dieses Beauty-Studio zieht in die Innenstadt

In Gleisdorf gibt es einen Neuzugang: In der Bürgergasse hat ein neuer Betrieb seine Türen geöffnet. Hinter „The Heart of Beauty by Uniz“ steckt ein Beauty-Studio, das seinen Kunden „eine kleine Auszeit vom Alltag bieten will.

In der Gleisdorfer Innenstadt tut sich etwas: Mit „The Heart of Beauty by Uniz“ hat ein neues Beauty-Studio seine Türen geöffnet. Zu finden ist der Betrieb in der Bürgergasse 15. Die Stadtgemeinde Gleisdorf machte auf die Neueröffnung aufmerksam und hieß den neuen Betrieb öffentlich willkommen. Das Studio setzt auf Beauty und persönliche Auszeiten.

Von Facials bis Wimpernlifting

Das Angebot geht dabei deutlich über klassische Gesichtsbehandlungen hinaus. Im „The Heart of Beauty by Uniz“ werden unter anderem individuelle Facials und Microneedling angeboten. Auch Augenbrauen und Wimpern spielen eine Rolle: Zum Angebot zählen Wimpernlifting, Korean Lash Lifting, Henna Brows und das Formen der Augenbrauen. Darüber hinaus bietet das Studio Permanent Make-up, Maniküre mit klassischem Lack oder Gellack sowie verschiedene Methoden zur Haarentfernung an. Kundinnen und Kunden können dabei zwischen Waxing und Sugaring wählen. Hautdiagnosen und eine individuelle Pflegeberatung ergänzen das Angebot.