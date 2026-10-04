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/ ©FF Gaishorn am See
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungseinsatz.
Die verletzte Person wurde mit einer Schleifkorbtrage gerettet.
Liezen
04/10/2026
Hubschrauber-Einsatz

Schwerer Forstunfall: Person bei Waldarbeiten am Bein verletzt

Bei Waldarbeiten in Liezen kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall. Eine Person verletzte sich dabei in unwegsamem Gelände am Bein und musste von den Einsatzkräften gerettet werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
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Um 15.08 Uhr wurde die Feuerwehr Gaishorn am See zu einer Menschenrettung nach einem Forstunfall alarmiert. Die verletzte Person befand sich in schwer zugänglichem Gelände und konnte nicht ohne Unterstützung geborgen werden. Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehrsanitäter und das Rote Kreuz wurde die verletzte Person mit einer Schleifkorbtrage gesichert und möglichst schonend zum nächstgelegenen Forstweg gebracht. Dort übernahm ein Rettungswagen den weiteren Transport. Inzwischen war auch ein Notarzthubschrauber am Einsatzort eingetroffen. Die verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen zum Hubschrauber gebracht.

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