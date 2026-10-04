Verein will Mitglied helfen: „Sein komplettes Hab und Gut wurde Opfer der Flammen“

Mitte September stand ein großes Wohnhaus in Hirnsdorf (Bezirk Weiz) in Flammen. 15 Feuerwehren mit rund 192 Einsatzkräften kämpften damals gegen den Brand. Die Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Gebäude, verletzt wurde niemand. 5 Minuten berichtete: Großeinsatz in Hirnsdorf: Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen. Für ein langjähriges Mitglied des Billardclubs Lucky Shot hatte der Brand dennoch dramatische Folgen. Wie der Verein mitteilte, wurde das Haus von Vereinsmitglied Felix durch die Flammen komplett zerstört. „Gott sei Dank ist ihm nichts passiert, aber sein komplettes Hab und Gut wurde Opfer der Flammen“, schreibt der Verein in einem Facebook-Beitrag.

Verein will Mitglied unterstützen

Die Nachricht bewegte auch das Umfeld des Betroffenen. Der Billardclub Lucky Shot entschied sich deshalb dazu, Unterstützung zu organisieren. Im Mosconi wurde eine Spendenbox aufgestellt, über die Mitglieder und andere Menschen einen Beitrag leisten können. Dabei geht es für den Verein vor allem darum, Felix nach dem Verlust nicht alleine zu lassen. Denn neben dem Gebäude gingen auch persönliche Gegenstände und das gesamte Hab und Gut des Betroffenen verloren. Wer nicht persönlich vorbeikommen kann, kann sich laut Verein ebenfalls melden und sich über Möglichkeiten zur Unterstützung informieren.