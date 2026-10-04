Junger Steirer (15) schwer verletzt: Moped kracht frontal in Klein-Lkw

Bei einem Verkehrsunfall in Wildon (Bezirk Leibnitz) wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer am Sonntagnachmittag schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Graz geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 4. Oktober, gegen 13.30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Wildoner Ortsteil Skudull (Steiermark). Ersten Erhebungen zufolge dürfte der 15-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark versuchte laut Polizei noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

15-Jähriger schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mopedfahrer in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 15-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C12 ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache und der Ablauf des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.