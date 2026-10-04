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Foto auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber und das LKH Graz.
15-Jähriger bei Frontalcrash mit Klein-Lkw in Wildon schwer verletzt.
Wildon
04/10/2026
Verkehrsunfall

Junger Steirer (15) schwer verletzt: Moped kracht frontal in Klein-Lkw

Bei einem Verkehrsunfall in Wildon (Bezirk Leibnitz) wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer am Sonntagnachmittag schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Graz geflogen werden.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 4. Oktober, gegen 13.30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Wildoner Ortsteil Skudull (Steiermark). Ersten Erhebungen zufolge dürfte der 15-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw. Der 27-jährige Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark versuchte laut Polizei noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

15-Jähriger schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mopedfahrer in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 15-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C12 ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache und der Ablauf des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

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