Auto kracht in Baum: Schwerer Unfall fordert zwei 17-jährige Verletzte

Ein Überholmanöver endete am Sonntagnachmittag in Frösau (Bezirk Weiz) mit einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zwei 17-Jährige wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, dem 4. Oktober, gegen 13.40 Uhr auf einer Gemeindestraße in Frösau (Steiermark). Ein 17-jähriger Lenker aus dem Bezirk Weiz war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Beifahrer unterwegs. Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Lenker bei einem Überholmanöver auf das Bankett geraten sein. Der Wagen kam daraufhin von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

©FF Obergroßau Mehrere Einsatzkräfte… ©FF Obergroßau rückten aus.

Lenker mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Trotz des schwer beschädigten Fahrzeugs konnten sich die beiden Jugendlichen selbstständig aus dem Wagen befreien. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber C12 in die Kinderchirurgie geflogen. Auch der 17-jährige Beifahrer wurde vom Österreichischen Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Abklärung in die Kinderchirurgie gebracht. Das stark beschädigte Fahrzeug musste anschließend von der Feuerwehr geborgen werden.