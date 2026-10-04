Schwerer Motorrad-Crash: Zwei Lenker verletzt

Am Sonntagnachmittag kollidierten bei Hof bei Straden in der Südoststeiermark zwei Motorräder frontal. Beide Lenker wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 17 Uhr kam es auf der B66 bei Hof bei Straden im Bezirk Südoststeiermark zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg war in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 59-jähriger Biker in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Freilandgebiet auf der Fahrbahnseite des 59-Jährigen zur Frontalkollision. Beide Motorradfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Beide Lenker ins Krankenhaus gebracht

Die Verletzten wurden in das LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, eingeliefert. Die bei beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An den beiden Motorrädern entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Hof bei Straden rückte mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften aus. Die Feuerwehr barg die beschädigten Motorräder und führte anschließend die notwendigen Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch.

B66 kurzzeitig gesperrt

Für die Dauer der Unfallerhebung und der Aufräumarbeiten musste die B66 kurzzeitig gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Warum es zur Frontalkollision kam, ist derzeit noch unklar. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.