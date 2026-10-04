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Foto auf 5min.at zeigt den Grazer Hilmteich.
Der Montag bringt in der Steiermark bis zu 22 Grad.
Steiermark
04/10/2026
Prognose

So wird der Wochenstart in der Steiermark

Die neue Woche startet in der Steiermark mit einigen Wolken, im Tagesverlauf kommt aber zunehmend die Sonne heraus. Dazu werden bis zu 22 Grad erwartet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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In der westlichen Obersteiermark beginnt der Montag laut GeoSphere Austria mit vielen Wolken. Im Laufe des Vormittags breiten sich diese auch auf das übrige Bergland aus. Regen wird dabei nicht erwartet. Zwischendurch kann sich am Vormittag immer wieder die Sonne zeigen. Am Nachmittag lockert die Bewölkung dann von Norden her rasch auf.

Im Südosten mehr Sonne

Im Südosten der Steiermark ziehen am Montag meist nur dünne Wolken durch. Dadurch sind dort mehrere Sonnenstunden möglich. Die Temperaturen starten am Morgen bei etwa 3 bis 9 Grad. Bis zum Nachmittag steigen sie auf milde 17 bis 22 Grad.

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