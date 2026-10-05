„Internet-Route“ führt Wanderinnen in Not: Rettung im letzten Tageslicht 

In schwierigem Gelände auf der Messnerin ging für zwei Frauen plötzlich nichts mehr weiter. Schließlich musste ein Polizeihubschrauber die beiden Wanderinnen samt Hund im Hochschwabgebiet retten.

Eine 56-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung und ihre 69-jährige Begleiterin waren am Sonntag zu einer Tour auf die Messnerin aufgebrochen. Am Abend steckten sie schließlich in unwegsamem alpinem Gelände fest. Gegen 17.52 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der Notruf. Die Frauen konnten weder sicher weitergehen noch selbstständig umkehren.

Route zuvor im Internet gesucht

Begonnen hatte die Wanderung bereits gegen 9.30 Uhr. Für den geplanten Aufstieg auf die Messnerin orientierten sich die beiden laut ersten Erhebungen an einer im Internet recherchierten Wanderroute. Dabei verlief ihre Tour nicht nur auf markierten Wanderwegen. Die Frauen waren auch auf alten, unmarkierten Jagdsteigen unterwegs. Im Bereich des Rabensteins kamen sie schließlich in Gelände, in dem ein eigenständiges Weiterkommen nicht mehr möglich war. Auch einen sicheren Rückstieg konnten sie nicht mehr bewältigen. Die Wanderinnen entschieden sich deshalb, über ihr Mobiltelefon einen Notruf abzusetzen.

Rettung im letzten Tageslicht

Weil der Abend bereits weit fortgeschritten war, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Die Zeit drängte: Noch im letzten Tageslicht gelang es der Besatzung, die beiden Frauen zu lokalisieren. Anschließend wurden die 56- und die 69-Jährige mittels Tau aus dem Gelände geborgen. Auch der Hund, den die beiden auf ihrer Wanderung dabeihatten, wurde mitgerettet. Alle blieben unverletzt.

Bergrettung bereitete bereits Einsatz zu Fuß vor

Parallel dazu bereitete die Bergrettung eine Bergung auf dem Landweg vor. Insgesamt standen zwölf Einsatzkräfte der Bergrettung Thörl, ein Alpinpolizist sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers im Einsatz. Am Ende konnte die gefährliche Situation damit glimpflich beendet werden: Beide Wanderinnen und ihr vierbeiniger Begleiter kamen unverletzt aus dem Hochschwabgebiet zurück.