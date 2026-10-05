Gasflasche explodiert in Bruck: Gartenhütte völlig zerstört, Frau verletzt

Flammen waren bereits aus der Ferne zu sehen: Eine Gartenhütte stand am Sonntagabend in Bruck an der Mur in Vollbrand. Zuvor dürfte es beim Hantieren mit einer Gasflasche zu einer Explosion gekommen sein.

Gegen 19.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Sonntagabend in Bruck an der Mur zu einer brennenden Gartenhütte alarmiert. Schon während der Anfahrt war zu erkennen, dass die Hütte vollständig in Flammen stand. In der Nähe hielten sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen sowie die Besitzerin auf. Die 56-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz berichtete der Polizei, dass sie zuvor mit einer Gasflasche hantiert habe. Dabei sei es plötzlich zu einer Explosion gekommen. Kurz darauf dürfte die Gartenhütte Feuer gefangen haben.

Ermittler gehen von Problem mit Gasschlauch aus

Mittlerweile gibt es erste Erkenntnisse zur möglichen Brandursache. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen dürfte das Abziehen des unter Druck stehenden Gasschlauches die Explosion ausgelöst haben. Die 56-Jährige erlitt dabei eine Verletzung unbestimmten Grades an der Hand. Weitere Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Weil sich das Feuer weiter ausbreitete, wurden zusätzliche Kräfte angefordert. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur Stadt rückten die Feuerwehren Picheldorf, VOEST Wire und VOEST Edelstahl aus. Auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Während des Einsatzes wurde eine örtliche Straßensperre eingerichtet. Damit sollten Schaulustige vom Gefahrenbereich ferngehalten werden. Erst gegen 22.30 Uhr war der Brand gelöscht. Von der Gartenhütte blieb dennoch kaum etwas verschont: Die Hütte und das gesamte Inventar wurden zerstört. Auch Bäume und Sträucher in der Umgebung sowie der Zaun einer benachbarten Gartenhütte wurden beschädigt.