Stauende auf A9 übersehen: Vier Autos krachen ineinander

Ein Stau auf der A9 bei Premstätten endete am Sonntagnachmittag mit einem schweren Auffahrunfall. Vier Fahrzeuge wurden beschädigt, zwei davon vermutlich schwer. Zwei Frauen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Grazerin hat den Stau übersehen und prallte mit ihrem Auto gegen das letzte der wartende Fahrzeug. Auch die drei davor stehenden Autos wurden zusammenschoben.

Eine Grazerin hat den Stau übersehen und prallte mit ihrem Auto gegen das letzte der wartende Fahrzeug. Auch die drei davor stehenden Autos wurden zusammenschoben.

Auf der A9 Pyhrnautobahn kam es am Sonntagnachmittag zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Gegen 17.15 Uhr hatte sich in Fahrtrichtung Linz bei Premstätten ein Stau gebildet. Eine 41-jährige Grazerin musste deshalb ihr Auto auf dem ersten Fahrstreifen anhalten. Zwei weitere Fahrzeuge kamen hinter ihr ebenfalls zum Stillstand. Dann kam es zum Zusammenstoß.

Drei Autos wurden zusammengeschoben

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte eine nachkommende 58-jährige Grazerin das Stauende übersehen haben. Sie prallte mit ihrem Auto gegen das letzte der wartenden Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die drei davor stehenden Autos zusammengeschoben wurden. Insgesamt wurden damit vier Fahrzeuge beschädigt. An zwei Autos dürfte Totalschaden entstanden sein, die beiden anderen wurden stark beschädigt.

Zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht

Die 58-jährige Lenkerin sowie eine 72-jährige Grazerin, die das letzte Auto am Stauende gelenkt hatte, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte beide Frauen ins UKH Graz. Neben Polizei und Rettung waren ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Unterpremstätten, ein Traffic Manager sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

A9 komplett gesperrt, erheblicher Rückstau

Für Autofahrer hatte der Unfall ebenfalls deutliche Folgen. Die A9 musste in Richtung Linz für rund 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 17.45 Uhr konnte zunächst ein Fahrstreifen wieder geöffnet werden. Um 18.20 Uhr war die Autobahn schließlich wieder vollständig befahrbar. Bis dahin hatte sich laut Polizei ein erheblicher Rückstau gebildet.