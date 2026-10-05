Herbert Kickl in Hartberg: „Wir brauchen eine Festung Österreich“

Das Hartberger Oktoberfest wurde am Sonntag zur politischen Bühne. Rund 3.500 Gäste waren beim traditionellen Frühschoppen der steirischen FPÖ dabei. Mit Herbert Kickl und dem steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek traten zwei der prominentesten FPÖ-Politiker auf. Begleitet von Österreich-Fahnen und „Herbert“-Rufen zog Kickl ins Festzelt ein. Zuvor hatte bereits Kunasek das Wort ergriffen.

©Marco Triller Landeshauptmann Mario Kunasek thematisierte unter anderem die Zusammenarbeit mit dem steirischen Koalitionspartner ÖVP.

Kunasek spricht über Zusammenarbeit mit ÖVP

Kunasek thematisierte unter anderem die Zusammenarbeit mit dem steirischen Koalitionspartner ÖVP. Dabei zeichnete er ein positives Bild der Regierungsarbeit und erklärte, es werde nicht gestritten, sondern gearbeitet. Gleichzeitig warnte der Landeshauptmann vor dem „politischen Islam“. Menschen, die mit den von ihm angesprochenen Werten ein Problem hätten, richtete er die Worte „Ab, gute Reise“ aus. Mit Blick über die Steiermark hinaus erklärte Kunasek zudem, seine Partei könne auch Österreich „auf Vordermann bringen“.

Kickl stellt Migration in Mittelpunkt

Anschließend übernahm Herbert Kickl die Bühne. Ein zentraler Teil seiner Rede galt der Migrations- und Asylpolitik. Der FPÖ-Chef verteidigte dabei erneut den von ihm verwendeten Begriff „Remigration“. Bereits im September hatte Kickl im ORF-Sommergespräch angekündigt, im Herbst ein „Remigrationsgesetz“ in den Nationalrat einbringen zu wollen. In Hartberg erklärte Kickl nun, man solle sich nicht einreden lassen, „dass Remigration etwas Unanständiges ist“. Zudem sprach er von einer „Festung Österreich“ und formulierte das Ziel, Österreich zum „unattraktivsten Asylstandort in ganz Europa“ zu machen.

Blick auf die nächste Nationalratswahl

Auch die nächste Nationalratswahl nahm breiten Raum in Kickls Rede ein. Er bezeichnete sie als „Schicksalswahl“ und verband sie mit seinem Anspruch auf das Kanzleramt. Darüber hinaus übte der FPÖ-Chef Kritik an der Bundesregierung und deren Entlastungsmaßnahmen. Auch SPÖ und ÖVP sowie deren Parteispitzen waren Gegenstand seiner Rede. Zum Abschluss skizzierte Kickl seine Vorstellungen von einem künftig FPÖ-geführten Österreich und rief seine Anhänger dazu auf, die Partei weiter zu stärken. Das politische Programm im Hartberger Festzelt endete schließlich mit der steirischen Landes- und der österreichischen Bundeshymne.