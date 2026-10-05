Bewaffneter Raubüberfall: Paar vor eigenem Haus bedroht und gefesselt

Ein Paar kehrt am Sonntagmorgen mit den Einnahmen einer Veranstaltung nach Hause zurück, dort warten bereits zwei maskierte Bewaffnete. Was folgt, ist ein Raubüberfall, bei dem die Opfer im eigenen Haus gefesselt werden.

Am Sonntag wurden eine Frau und ihr Lebensgefährte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld vor ihrem Wohnhaus von zwei maskierten Tatverdächtigen abgepasst. Die beiden Opfer blieben körperlich unverletzt, erlitten laut Polizei jedoch einen Schock.

Maskierte warten bereits vor dem Wohnhaus

Gegen 6 Uhr morgens kam das Paar mit den Einnahmen einer Veranstaltung nach Hause. Vor dem Gebäude warteten bereits zwei schwarz gekleidete und maskierte Personen. Sie waren laut Polizei mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Als die Fahrzeugtür geöffnet wurde, bedrohten die Tatverdächtigen das Paar mit der Waffe. Anschließend zwangen sie die beiden, ihnen Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen.

Opfer im Haus gefesselt

Im Inneren fesselten die Unbekannten die Frau und ihren Lebensgefährten und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie neben der im Auto befindlichen Tageslosung weiteres Bargeld, mehrere hochpreisige Uhren und Schmuck. Auch die Mobiltelefone des Paares nahmen sie mit. Danach ließen die Tatverdächtigen ihre gefesselten Opfer zurück und flüchteten mit deren Auto.

Frau kann sich selbst befreien

Nach einiger Zeit gelang es der Frau, sich aus ihrer Fesselung zu lösen. Sie ging auf die Straße und konnte mithilfe eines vorbeifahrenden Autofahrers die Polizei verständigen. Sofort wurde eine Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen eingeleitet. Diese blieb zunächst ohne Erfolg. Das gestohlene Fahrzeug des Paares wurde allerdings unweit des Tatortes gefunden.

Landeskriminalamt suchen nach Zeugen

Das Landeskriminalamt Steiermark führte vor Ort die Spurensicherung durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die am Sonntagmorgen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt unter 059 133 60 3333 zu melden.