Teurer Ausflug ins Grüne: 200.000-Euro-Porsche landet im Graben

Dieser Sonntagsausflug nahm eine ungeplante Abzweigung: Im Bezirk Voitsberg kam ein rund 200.000 Euro teurer Porsche von der L317 ab und landete mehrere Meter tiefer zwischen Bäumen. Immerhin: Verletzt wurde niemand.

Bei dem verunfallten Wagen handelte es sich nach vorliegenden Informationen um einen Porsche 911 Turbo der Baureihe 964, dessen Wert mit rund 200.000 Euro angegeben wird.

Bei dem verunfallten Wagen handelte es sich nach vorliegenden Informationen um einen Porsche 911 Turbo der Baureihe 964, dessen Wert mit rund 200.000 Euro angegeben wird.

Ein nicht alltäglicher Einsatz beschäftigte am Sonntag die Feuerwehren im Bezirk Voitsberg. Um 9.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Krems zu einer Fahrzeugbergung auf der L317 in Richtung Stallhofen alarmiert. Bei dem verunfallten Wagen handelte es sich nach vorliegenden Informationen um einen Porsche 911 Turbo der Baureihe 964, dessen Wert mit rund 200.000 Euro angegeben wird.

Porsche stürzt mehrere Meter über Böschung

Aus bislang nicht näher bekannten Gründen war das Fahrzeug von der Straße abgekommen und anschließend mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt. Der Porsche kam schließlich zwischen Bäumen zum Stillstand. Trotz des Unfallverlaufs gab es eine gute Nachricht: Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Bergung zwischen Bäumen wird zur Herausforderung

Die Position des Sportwagens machte die anschließende Bergung aufwendiger. Weil sich das Fahrzeug zwischen den Bäumen befand, forderten die Einsatzkräfte aus Krems Unterstützung von der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Voitsberg an. Diese rückte mit einem Wechselladefahrzeug an. Insgesamt standen 15 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Arbeiten abgeschlossen und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.