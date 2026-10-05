Wasserkocher umgestoßen: Kleinkind erleidet schwere Verbrühungen

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag in Mariazell. Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen soll einen Wasserkocher umgestoßen haben. Das heiße Wasser ergoss sich über Teile seines Körpers.

In einem Mehrparteienhaus in Mariazell kam es am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem folgenschweren Unfall mit einem Kleinkind. Wie der ORF unter Berufung auf das Rote Kreuz Mariazellerland und die Polizei berichtet, stand ein Wasserkocher mit heißem Wasser auf einem Tisch. Das eineinhalb Jahre alte Mädchen dürfte diesen umgestoßen haben.

Sieben Prozent der Haut betroffen

Das heiße Wasser soll sich über beide Oberschenkel sowie den Bauchbereich des Kindes ergossen haben. Das Mädchen erlitt dabei Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Nach Angaben der Polizei seien rund sieben Prozent der Hautoberfläche betroffen.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung wurde das schwer verletzte Kleinkind mit dem Rettungshubschrauber C15 ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen. Der Zustand des Mädchens sei nach Angaben des Krankenhauses stabil.