Nach Babler-Rückzug: SPÖ-Chef Lercher spricht von „mühevollem Kompromiss

Nach wochenlangen Diskussionen um die Führung der SPÖ ist eine erste Entscheidung gefallen, 5 Minuten hat berichtet: SPÖ-Krise: Babler bleibt vorerst Parteichef, bekommt zwei „Aufpasser“. Andreas Babler wird sich in den kommenden Monaten schrittweise von der Parteispitze und dem Amt des Vizekanzlers zurückziehen. Das Ergebnis der mehrstündigen Beratungen vom Sonntag stößt beim steirischen SPÖ-Chef Max Lercher allerdings nicht auf uneingeschränkte Begeisterung. Lercher, der selbst bei den Gesprächen der Landesparteivorsitzenden in Wien dabei war, bezeichnete die gefundene Lösung am Montag gegenüber ORF Steiermark als „mühevollen Kompromiss“. Diesem müsse man nun eine Chance geben.

Lercher: „Hätte mir da und dort auch mehr gewünscht“

Die eine einfache Lösung für die Probleme der Partei habe es bei den Gesprächen nicht gegeben. Nun brauche es harte Arbeit, machte Lercher deutlich. Gleichzeitig räumte der steirische Landesparteivorsitzende ein, dass seine Erwartungen nicht in allen Punkten erfüllt wurden. Er hätte sich „da und dort auch mehr gewünscht“. Dennoch sei es gelungen, eine drohende Zerreißprobe innerhalb der Partei abzuwenden. Tatsächlich steht der SPÖ nun ein längerer Übergang bevor. Babler bleibt vorerst Parteichef, bekommt jedoch Klubobmann Philip Kucher und Ministerin Eva-Maria Holzleitner als geschäftsführende Parteivorsitzende zur Seite gestellt. Anfang 2027 soll Finanzminister Markus Marterbauer das Amt des Vizekanzlers übernehmen. Über die endgültige Nachfolge an der Parteispitze soll bei einem Parteitag im Frühjahr 2027 entschieden werden.

„Weniger um die eigenen Befindlichkeiten“

Für Lercher liegt die größere Herausforderung allerdings nicht allein in der Frage, wer künftig welches Amt übernimmt. Die SPÖ müsse verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Dabei wurde der Steirer deutlich: „Da wäre es gescheiter, wir würden uns weniger um die eigenen Befindlichkeiten und mehr um die Sorgen und Nöte der Bevölkerung kümmern“, sagte er im ORF-Interview. Auch Babler selbst hatte nach den Beratungen erklärt, dass die internen Debatten der Partei geschadet hätten und nun beendet werden müssten. Alle neun Landesparteivorsitzenden waren bei den Gesprächen vertreten.

Will Lercher selbst SPÖ-Chef werden?

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, die Bundespartei selbst zu übernehmen, fiel seine Reaktion eindeutig aus: „Also ich glaube, das wünscht man sich nicht.“ Er sei froh, in der Steiermark zu sein und wolle von dort seinen Beitrag leisten, damit die Bundes-SPÖ weiterkomme. Für ihn gelte allerdings: „zuerst die Steiermark“. Auch zum zuletzt als möglicher Babler-Nachfolger aufgetretenen Medienmanager Gerhard Zeiler äußerte sich Lercher. Er bezeichnete Zeiler als „sehr respektable Persönlichkeit“ und erklärte, dieser habe mit seiner Kandidatur die Partei verändert. Bei der am Sonntag vereinbarten Übergangslösung spielt Zeiler vorerst keine Rolle. Auswirkungen der parteiinternen Turbulenzen auf die Arbeit der Bundesregierung erwartet Lercher. Die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS sieht er weiterhin als handlungsfähig an. Wie die SPÖ langfristig personell aufgestellt sein wird, bleibt dagegen offen. Fix ist bislang der Übergangsprozess, die endgültige Entscheidung über die Parteiführung soll erst im kommenden Frühjahr fallen.