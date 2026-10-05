Große Trauer: Ex-Bürgermeister und bekannter Geschäftsführer plötzlich verstorben

Der frühere Peggauer Bürgermeister und Unternehmer Hannes Tieber ist im Alter von 52 Jahren überraschend verstorben. Die Nachricht sorgt in der Gemeinde für große Bestürzung.

Hannes Tieber war über viele Jahre eng mit seiner Heimatgemeinde Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) in der Steiermark verbunden. Als Bürgermeister gestaltete er das Gemeindegeschehen mit und setzte während seiner Amtszeit verschiedene Schwerpunkte. Auch abseits der Kommunalpolitik engagierte sich Tieber in Peggau. Besonders eng war seine Verbindung zur Feuerwehr. Neben seiner früheren Tätigkeit als Bürgermeister war er auch stellvertretender Feuerwehrkommandant.

Unternehmer und Geschäftsführer

Bekannt war Tieber außerdem als Geschäftsführer der gleichnamigen Tieber-Gruppe. In dieser Funktion trug er Verantwortung für das Unternehmen und dessen Beschäftigte. Auch das Vereins- und Gesellschaftsleben der Gemeinde war für Tieber ein wichtiger Teil seines Engagements. Sein Einsatz erstreckte sich damit über unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens.

Nachricht löst große Betroffenheit aus

Wie das Nachrichtenportal Bezirksrevue berichtet, kam Tiebers Tod völlig unerwartet. Die Nachricht hat in Peggau und auch darüber hinaus große Betroffenheit ausgelöst. Zurück lässt der 52-Jährige neben seiner Familie auch zahlreiche Wegbegleiter aus Politik, Feuerwehr, Wirtschaft und dem Gemeindeleben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.10.2026 um 13:38 Uhr aktualisiert