Zwölf Millionen Euro liegen bereit, doch Gewinner bleibt verschwunden

Mehr als zwölf Millionen Euro warten weiterhin auf ihren Besitzer. 78 Tage nach dem historischen Lotto-Sechser hat sich der Gewinner aus der Steiermark noch immer nicht bei den Österreichischen Lotterien gemeldet.

Bereits im Sommer sorgte der außergewöhnliche Lotto-Treffer für Aufsehen. Nach dem historischen Achtfachjackpot im Juli war klar: Ein Spielschein aus der Obersteiermark ist mehr als zwölf Millionen Euro wert. Wer den Gewinn gemacht hat, blieb allerdings unbekannt. Wochen später gab es noch immer kein Lebenszeichen vom Glückspilz. Inzwischen sind seit der entscheidenden Ziehung 78 Tage vergangen, doch der millionenschwere Gewinn wurde weiterhin nicht abgeholt.

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So lange wartet kaum ein Gewinner

Für die Österreichischen Lotterien ist diese Verzögerung bemerkenswert. Günther Engelhart, bemerkt, dass Gewinner ihren Schein normalerweise innerhalb von rund einer bis eineinhalb Wochen überprüfen und sich anschließend melden. Dass es deutlich länger dauern kann, kommt zwar vor, ist aber eher selten. Eine mögliche Erklärung für die aktuelle Situation wäre laut Engelhart etwa, dass sich der Gewinner längere Zeit im Ausland aufhält und deshalb noch nichts von seinem Treffer weiß. Mittlerweile sind allerdings mehr als elf Wochen seit der Ziehung vergangen. Ob der unbekannte Steirer seinen Spielschein tatsächlich noch nicht kontrolliert hat oder andere Gründe hinter dem Ausbleiben der Meldung stecken, ist nicht bekannt.

Wer hat den Millionen-Schein?

Fest steht bislang nur, dass der entscheidende Wettschein in der Steiermark abgegeben wurde. Damit bleibt weiterhin die entscheidende Frage offen: Wer hat den mehr als zwölf Millionen Euro schweren Schein zu Hause liegen? Für den Gewinner besteht jedenfalls kein unmittelbarer Grund zur Panik. Der Gewinn verfällt nicht nach wenigen Wochen. Lotto-Gewinne können in Österreich grundsätzlich innerhalb von drei Jahren geltend gemacht werden. Bis der unbekannte Gewinner seinen Schein einlöst, bleibt der historische steirische Lotto-Treffer somit ein ungewöhnlicher Fall: Das Geld ist gewonnen, doch niemand hat die Millionen bisher abgeholt.