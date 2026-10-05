Produktion vor dem Aus: Steirischer Holzverarbeitungsbetrieb ist insolvent

Die Edeldielen Manufaktur GmbH aus Fürstenfeld in der Steiermark hat ein Sanierungsverfahren beantragt. 17 Mitarbeiter und rund 65 Gläubiger sind betroffen.

Die Edeldielen Manufaktur GmbH aus Fürstenfeld ist insolvent. Das Unternehmen hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870 mit. Die Firma wurde 2012 gegründet und ist auf die Produktion sowie den Handel mit Holz- und Parkettböden spezialisiert. Laut den vorliegenden Angaben sind rund 65 Gläubiger und 17 Dienstnehmer betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Die Aktiva müssen im weiteren Verfahren noch erhoben und bewertet werden.

Rückläufige Umsätze und gestiegene Kosten

Als Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden laut Schuldnerangaben rückläufige Umsätze und gestiegene Kosten genannt. Die genaue Prüfung der Insolvenzursachen soll im Zuge des Verfahrens erfolgen. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten soll der Betrieb nicht zur Gänze aufgegeben werden. Die Edeldielen Manufaktur strebt eine Fortführung und Sanierung des Unternehmens an.

Produktion soll geschlossen werden

Dafür ist allerdings eine grundlegende Umstrukturierung geplant. Der Unternehmensbereich Produktion soll vollständig eingestellt werden. Der Handel mit Holz- und Parkettböden soll hingegen weitergeführt werden. Ein Teil der Produktion wurde laut KSV1870 bereits nach Ungarn ausgelagert. Mit der geplanten Neuausrichtung soll das Unternehmen künftig auf den Handelsbereich konzentriert werden.

Steirischer Betrieb will sich sanieren

Den Insolvenzgläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen. Die Auszahlung soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans erfolgen. Ob die geplante Sanierung in dieser Form umgesetzt werden kann, wird sich im weiteren Insolvenzverfahren zeigen.