„Zefix“-Star Chris Steger kommt mit neuer Tour in die Steiermark

Chris Steger kommt mit seiner „Dahoam“-Tour nach Liezen. Am 23. Oktober tritt der Salzburger Musiker mit seiner Band in der Ennstalhalle auf.

Der Salzburger Musiker Chris Steger macht im Rahmen seiner aktuellen Tour Halt in der Steiermark. Am Freitag, 23. Oktober 2026, steht der 22-Jährige gemeinsam mit seiner Band in der Ennstalhalle Liezen auf der Bühne. Mit im Gepäck hat Steger sein aktuelles Album „Dahoam“, das Ende Jänner 2026 erschienen ist. Die Platte schaffte es direkt auf Platz eins der österreichischen Albumcharts.

Neue Songs und bekannte Hits

In seinen Liedern beschäftigt sich Steger unter anderem mit Freundschaft, Liebe und seiner Heimat. In Liezen will er die neuen Songs mit bekannten Stücken aus seiner bisherigen Karriere verbinden. Zum Programm gehören unter anderem seine bekannten Songs „Zefix“, „Leicht kennt ma’s hom“ und „Wias sei soi“.

Nach Tour 2024 wieder unterwegs

Bereits 2024 war Steger mit seiner „So noh wia nie“-Tour in Österreich unterwegs. Nun folgt eine weitere größere Konzertreise, die ihn durch Österreich, Deutschland und Südtirol führt. Insgesamt sind Auftritte in 20 Städten geplant. In Liezen ist Steger gemeinsam mit seiner Band in der Ennstalhalle zu sehen.