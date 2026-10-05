Tierschutzpreis 2026: Diese fünf Projekte überzeugten die Jury

Am Freitag, dem 2. Oktober, wurden im Grazer Landhaus besondere Leistungen für den Tierschutz ausgezeichnet. Der Tierschutzpreis des Landes Steiermark wurde heuer bereits zum zehnten Mal gemeinsam mit der Kronen Zeitung vergeben. Mit 62 Nominierungen gab es dabei so viele Einreichungen wie noch nie. Erstmals wurde der Preis in fünf Kategorien vergeben. Eine Fachjury wählte daraus die diesjährigen Preisträger aus.

Bergrettung hilft auch Tieren in Not

In der Kategorie „Einsatzorganisationen“ wurde der Österreichische Bergrettungsdienst Land Steiermark ausgezeichnet. Im Mittelpunkt stand das Projekt „Tierrettung im unwegsamen und alpinen Gelände“. Die Bergrettung wird nicht nur zur Rettung von Menschen alarmiert. Auch Nutztiere geraten immer wieder in schwer zugänglichen alpinen Regionen in Not. Ihre Bergung kann einen erheblichen technischen Aufwand erfordern. Für diesen Einsatz wurde der Bergrettungsdienst ausgezeichnet.

©Land Steiermark/Anna-Maria Thaller Gemeinsam mit den Repräsentanten des Österreichischen Bergrettungsdienstes des Landes Steiermark: Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl, Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann .

Silke Strasser setzt auf Bildung und Beratung

Der Preis in der Kategorie „Einzelpersonen“ ging an Silke Strasser. Die Erziehungswissenschaftlerin und Hundeverhaltenstrainerin setzt sich unter dem Titel „Tierschutz als Grundhaltung des täglichen Lebens“ für verschiedene Bereiche des Tierschutzes ein. Zu ihrem Engagement gehören unter anderem Bildungsarbeit, niederschwellige Beratung und Bewusstseinsbildung. Ziel ist es, Wissen über einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren zu vermitteln und Tierschutz stärker im Alltag zu verankern.

©Land Steiermark/Anna-Maria Thaller Preisträgerin Silke Strasser mit Hündin Frida.

Grottenhof fördert Artenvielfalt

Bei den Schulklassen konnte die Landwirtschaftliche Fachschule Grottenhof überzeugen. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Artenvielfalt Wald“. Die Schülerinnen und Schüler stellen unter anderem Nistkästen aus Holz des schuleigenen Waldes her. Das Projekt verbindet damit die praktische Ausbildung mit nachhaltiger Bewirtschaftung und dem Schutz heimischer Tierarten.

©Land Steiermark/Anna-Maria Thaller Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof mit Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Christoph Romirer vom Referat Tierschutzrecht des Landes Steiermark, LR Hannes Amesbauer, Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann und LR Simone Schmiedtbauer

Naturbauernhof schafft Lebensräume

In der Kategorie „Unternehmen“ wurde Guggi’s Naturbauernhof von Konrad Guggi ausgezeichnet. Auf dem Betrieb werden gezielt Lebensräume für Wildbienen, Insekten und weitere Tierarten geschaffen. Darüber hinaus gibt es Workshops und Seminare. Dabei soll Wissen über Artenvielfalt und Naturschutz an Kinder, Jugendliche und weitere Interessierte weitergegeben werden.

©Land Steiermark/Anna-Maria Thaller Preisträger Konrad Guggi mit Familie (Guggi’s Naturbauernhof) mit Karin Winkler, Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann, LR Hannes Amesbauer, LR Simone Schmiedtbauer und Landtagspräsident Gerald Deutschmann.

SOS Tier kümmert sich um Streunerkatzen

Der Preis in der Kategorie „Vereine“ ging an SOS Tier Murau und Murtal rund um Obmann Werner Heilinger. Ein Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit liegt auf der Versorgung und Kastration von Streuner- und Bauernhofkatzen. Gleichzeitig setzt sich der Verein für Bewusstseinsbildung bei Tierhaltern und Landwirten ein. Damit soll auch langfristig ein verantwortungsvoller Umgang mit den Tieren gefördert werden.

©Land Steiermark/Anna-Maria Thaller Preisträger Werner Heilinger (SOS Tier Murau und Murtal) mit Karin Winkler, LR Hannes Amesbauer, Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann, LR Simone Schmiedtbauer und Landtagspräsident Gerald Deutschmann.

Sonderpreis für Maggie Entenfellner

Neben den fünf regulären Preisträgern wurde außerdem Maggie Entenfellner für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die langjährige Leiterin der Krone-Tierecke setzt sich seit vielen Jahren öffentlich für Tierschutzthemen ein. Durch ihre Arbeit habe sie dazu beigetragen, Tierschutz einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen. Da Entenfellner beim Festakt nicht selbst anwesend sein konnte, nahm Kronen-Chefredakteur Klaus Herrmann die Auszeichnung stellvertretend entgegen. Auch Christa und Eva Blümel waren bei der Übergabe dabei.

©Land Steiermark/Anna-Maria Thaller Den Preis für ihr Lebenswerk nahmen stellvertretend für Maggie Entenfellner Eva und Christa Blümel sowie Krone-Chefredakteur Klaus von Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer entgegen.

Jury wählte Gewinner aus

Aus den 62 Einreichungen wählte eine Fachjury die Preisträger aus. Ihr gehörten Christa Blümel von der Steirerkrone, Landesveterinärdirektor Peter Eckhardt, Christoph Romirer vom Referat Tierschutzrecht des Landes Steiermark, Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl sowie Karin Winkler von der Tierwelt Herberstein an. Die Auszeichnungen wurden von Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, Landtagspräsident Gerald Deutschmann und Kronen-Chefredakteur Klaus Herrmann überreicht.