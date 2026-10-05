Stöbern und Schnäppchen: Großer Flohmarkt am Schwarzlsee

Am Sonntag, dem 11. Oktober, findet am Schwarzlsee ein großer Flohmarkt statt. Von 6 bis 14 Uhr können Besucher durch die Stände stöbern und nach Schnäppchen suchen.

Am Sonntag, dem 11. Oktober, verwandelt sich das Gelände am Schwarzlsee in einen Treffpunkt für Flohmarkt-Fans. Von 6 bis 14 Uhr können Besucher durch die verschiedenen Stände schlendern und nach gebrauchten Schätzen und Schnäppchen suchen. Ob auf der Suche nach besonderen Einzelstücken oder einfach zum gemütlichen Stöbern. Wer nicht nur einkaufen, sondern selbst Dinge anbieten möchte, kann ebenfalls mitmachen. Jeder kann als Aussteller teilnehmen. Eine vorherige Reservierung ist dafür möglich.