Bis zu 23 Grad: Dienstag bringt viel Sonne

Nach einem frischen Start zeigt sich das Wetter in der Steiermark am Dienstag vielerorts von seiner sonnigen Seite. Am Nachmittag werden bis zu 23 Grad erwartet.

Am Dienstag darf man sich auf überwiegend sonniges Wetter freuen. Zunächst können sich in einigen Tälern noch lokale Nebel- oder Hochnebelfelder halten. Diese lösen sich laut Prognose der GeoSphere Austria im Laufe des Vormittags jedoch auf. Danach dominiert der Sonnenschein. Nur vereinzelt ziehen dünne Wolken in höheren Luftschichten durch.

Morgen noch frisch

Der Start in den Tag fällt weiterhin recht kühl aus. In den Niederungen liegen die Temperaturen in den Morgenstunden zwischen 1 und 7 Grad. Im Laufe des Tages geht es mit den Temperaturen aber deutlich nach oben. Bis zum Nachmittag werden 19 bis 23 Grad erwartet. Damit präsentiert sich der Dienstag nach dem frischen Morgen nochmals ausgesprochen mild.