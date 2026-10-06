Feierlicher Festakt: Fünf neue Ziviltechniker vereidigt

Vier neue Ziviltechniker und eine Ziviltechnikerin wurden am Montag in der Steiermark offiziell in ihr Amt eingeführt. Landeshauptmann Mario Kunasek nahm die Angelobung vor.

Am Montag, dem 5. Oktober, fand in der Steiermark die feierliche Angelobung von fünf neuen Ziviltechniker statt. Landeshauptmann Mario Kunasek führte eine Kandidatin und vier Kandidaten in ihre neue berufliche Funktion ein. Beim Festakt waren auch Rainer Wührer, Präsident der Ziviltechnikerkammer, Kammerdirektorin Jutta Frick sowie Angehörige der neuen Ziviltechniker anwesend.

Verantwortung und Unabhängigkeit

Kunasek gratulierte den fünf neuen Ziviltechnikern und verwies bei der Angelobung insbesondere auf die Verantwortung, die mit dem Beruf verbunden sei. Ziviltechniker würden sowohl gegenüber ihren Auftraggebern als auch gegenüber öffentlichen Institutionen und der Gesellschaft eine besondere Verantwortung tragen. Vertrauen in den Berufsstand beruhe laut Kunasek vor allem auf fachlicher Kompetenz, Unabhängigkeit, Objektivität und persönlicher Integrität.