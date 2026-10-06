Tierischer Unterricht: Neues Fabelwesen kommt in alle zweiten Klassen

Mit einem außergewöhnlichen Fabelwesen will das Land Steiermark Volksschulkindern den richtigen Umgang mit Tieren näherbringen. Das neue Unterrichtsheft wird an alle zweiten Klassen verteilt.

Ein Wellensittich, eine Katze, ein Hund, ein Kaninchen, ein Meerschweinchen und ein Fisch in einem einzigen Wesen: Was zunächst ungewöhnlich klingt, soll steirischen Volksschulkindern künftig wichtige Grundlagen des Tierschutzes vermitteln. Auf Initiative der Tierschutzombudsstelle erhalten alle Kinder der zweiten Klassen das Unterrichtsheft „Versteh die Tiere mit dem WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP“. Hinter dem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich ein Fabelwesen, das Eigenschaften verschiedener Haustiere vereint. „WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP“ setzt sich aus Wellensittich, Katze, Hund, Kaninchen, Meerschweinchen und „Plopp“, dem Fisch, zusammen.

Fabelwesen wird zum Botschafter der Tiere

Das Wesen führt die Kinder durch das farbenfrohe Unterrichtsmaterial und soll ihnen auf spielerische und leicht verständliche Weise vermitteln, was Tiere brauchen und wie Menschen verantwortungsvoll mit ihnen umgehen können. Eine zentrale Botschaft lautet dabei: Tiere sind keine Spielzeuge, sondern Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen. „Tiere sind kein Spielzeug. Sie haben viele Bedürfnisse, zum Beispiel möchten sie nicht allein, sondern mit ihren Artgenossen zusammenleben, sie wollen viel Ruhe“, erklärt Lea Mirwald, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“. Bei Kaninchen und Meerschweinchen sei beispielsweise auch ein abwechslungsreich gestaltetes Gehege wichtig. „Das können bereits kleine Kinder mit unserem Material verstehen“, so Mirwald.

© Land Steiermark „Versteh die Tiere mit dem WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP”

Alle Kinder der zweiten Klassen sollen erreicht werden

Das Land Steiermark setzt bei der Aktion bewusst auf eine flächendeckende Verteilung. Damit sollen auch jene Kinder erreicht werden, die selbst keine Haustiere haben. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass alle Kinder von diesem Material profitieren, auch jene, die ohne eigene Tiere aufwachsen“, betont Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer. Mit dem Unterrichtsmaterial könne jedes Kind Verständnis für Tiere entwickeln. Das sei laut Amesbauer nicht nur ein Gewinn für den Tierschutz, sondern verbessere auch das Zusammenleben von Mensch und Tier in der Steiermark.

Früh Bewusstsein für Tierschutz schaffen

Hinter der Initiative steht der Gedanke, bereits im Volksschulalter einen respektvollen Umgang mit Tieren zu vermitteln. Die Kinder sollen lernen, deren Bedürfnisse wahrzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Auch die steirische Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl sieht darin eine wichtige Investition in die Zukunft: „Aus verständnisvollen Kindern werden verantwortungsbewusste Erwachsene, die mit Tieren richtig und respektvoll umgehen.“ Mit dem „WELL-KA-HU-KA-MEER-PLOPP“ soll Tierschutz damit künftig einen spielerischen Platz im Unterricht der steirischen Volksschulen bekommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2026 um 07:10 Uhr aktualisiert